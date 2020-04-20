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 Путин заявил, что власти смогли "притормозить" распространение COVID-19 в РФ

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Боксер Усик сравнил закрытие церквей на Украине с "режимом СССР"

Боксер Усик сравнил закрытие церквей на Украине с "режимом СССР"

 Солдаты ВСУ заражают население Донбасса китайским коронавирусом

Солдаты ВСУ заражают население Донбасса китайским коронавирусом
Меркель опасается, что немцы перестанут выполнять требования по COVID-19

Меркель опасается, что немцы перестанут выполнять требования по COVID-19

 Bloomberg пытается дестабилизировать ситуацию в РФ, написав о «гонке за наличными»

Bloomberg пытается дестабилизировать ситуацию в РФ, написав о «гонке за наличными»
13:33   20 Апреля 2020
Общество

Климов: создание обособленного Рунета должно стать национальной задачей

Климов: создание обособленного Рунета должно стать национальной задачей

Работа по созданию в России устойчивого Рунета также необходима, как и противодействие коронавирусу. Такого мнения придерживается член Совета Федерации Андрей Климов.

Российский интернет должен выйти на уровень самых передовых сетей. Как отметил Климов, Рунет — это сообщество людей, которые говорят и думают по-русски. При этом он отметил, что иностранные сервисы также должны работать. Нынешняя ситуация с удаленным обучением и удаленной работой показала, что цифровые технологии крайне необходимы и следует прикладывать максимум усилий, чтобы их развивать. Подробнее слова члена Совфеда приведены в материале iReactor.

Климов отметил, что в последние годы участились случаи неадекватного поведения Google и Facebook. Эти платформы занимаются избирательной цензурой, блокируя материалы, распространяемые органами официальной власти РФ.

К такой работе отдельных интернет-платформ негативно относятся в Кремле. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Автор: Яна Либерман
#россия #климов #рунет

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