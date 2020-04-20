Климов: создание обособленного Рунета должно стать национальной задачей

Работа по созданию в России устойчивого Рунета также необходима, как и противодействие коронавирусу. Такого мнения придерживается член Совета Федерации Андрей Климов.

Российский интернет должен выйти на уровень самых передовых сетей. Как отметил Климов, Рунет — это сообщество людей, которые говорят и думают по-русски. При этом он отметил, что иностранные сервисы также должны работать. Нынешняя ситуация с удаленным обучением и удаленной работой показала, что цифровые технологии крайне необходимы и следует прикладывать максимум усилий, чтобы их развивать. Подробнее слова члена Совфеда приведены в материале iReactor.

Климов отметил, что в последние годы участились случаи неадекватного поведения Google и Facebook. Эти платформы занимаются избирательной цензурой, блокируя материалы, распространяемые органами официальной власти РФ.

К такой работе отдельных интернет-платформ негативно относятся в Кремле. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.