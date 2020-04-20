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 Путин заявил, что власти смогли "притормозить" распространение COVID-19 в РФ

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Боксер Усик сравнил закрытие церквей на Украине с "режимом СССР"

Боксер Усик сравнил закрытие церквей на Украине с "режимом СССР"

 Солдаты ВСУ заражают население Донбасса китайским коронавирусом

Солдаты ВСУ заражают население Донбасса китайским коронавирусом
Меркель опасается, что немцы перестанут выполнять требования по COVID-19

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 Bloomberg пытается дестабилизировать ситуацию в РФ, написав о «гонке за наличными»

Bloomberg пытается дестабилизировать ситуацию в РФ, написав о «гонке за наличными»
13:30   20 Апреля 2020
Россия

Власти РФ выделят Росгвардии 1,3 миллиарда рублей на борьбу с COVID-19

Власти РФ выделят Росгвардии 1,3 миллиарда рублей на борьбу с COVID-19

Российское правительство заявило о выделении 1,3 миллиона рублей для Росгвардии, сообщили в кабмине. Уточняется, что средства будут направлены для закупки аппаратов искусственной вентиляции легких и прочего медицинского оборудования, необходимого для борьбы с коронавирусной инфекцией.

В России обстановка по COVID-19 продолжает оставаться благоприятной. В настоящий момент известно о 47 121 случае инфицирования коронавирусом нового типа в стране с начала пандемии. Причем 3 446 россиян были выписаны из больниц после полного выздоровления. Подобных результатов удалось добиться, благодаря своевременной реакции властей РФ, заблаговременно предпринявших ряд важных мер по защите жизни и здоровья населения от угрозы.

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #росгвардия #коронавирус #COVID-19

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