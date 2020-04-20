Власти РФ выделят Росгвардии 1,3 миллиарда рублей на борьбу с COVID-19

Российское правительство заявило о выделении 1,3 миллиона рублей для Росгвардии, сообщили в кабмине. Уточняется, что средства будут направлены для закупки аппаратов искусственной вентиляции легких и прочего медицинского оборудования, необходимого для борьбы с коронавирусной инфекцией.

В России обстановка по COVID-19 продолжает оставаться благоприятной. В настоящий момент известно о 47 121 случае инфицирования коронавирусом нового типа в стране с начала пандемии. Причем 3 446 россиян были выписаны из больниц после полного выздоровления. Подобных результатов удалось добиться, благодаря своевременной реакции властей РФ, заблаговременно предпринявших ряд важных мер по защите жизни и здоровья населения от угрозы.