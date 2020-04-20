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 Солдаты ВСУ заражают население Донбасса китайским коронавирусом

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13:26   20 Апреля 2020
Общество

COVID-19 заподозрили у 78 пациентов и медиков больницы в Екатеринбурге

COVID-19 заподозрили у 78 пациентов и медиков больницы в Екатеринбурге

Первые тесты на наличие коронавирусной инфекции показали положительный результат у 78 сотрудников и пациентов Городской клинической больницы №1 в Екатеринбурге.

Ранее медицинское учреждение закрыли на карантин для проведения необходимых эпидемиологических мероприятий, сообщили в местном оперативном штабе по борьбе и мониторингу пандемии коронавируса. Сейчас здоровых пациентов экстренно переводят в другие больницы для оказания полноценной медицинской поддержки.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил в социальных сетях, что у пациентов и сотрудников Городской клинической больницы №1 действительно предварительно выявлен COVID-19. Сейчас они получают необходимую помощь и находятся в изоляции. Вторичные тесты направлены в ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии Свердловской области".

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Автор: Ирина Большунова
#карантин #пандемия #коронавирус

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