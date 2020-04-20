Мишустин обсудит готовность регионов к пандемии коронавируса

Премьер-министр России Михаил Мишустин в ближайшее время обсудит с главами регионов их готовность оказать медицинскую помощь заразившимся коронавирусной инфекцией.

Ранее премьер заявлял, что тесты на коронавирус скоро поступят в регионы страны, логистику будет контролировать правительство. По словам премьера, более 60 клиник федерального подчинения будут помогать местным больницам и медицинским учреждениям лечить заболевших коронавирусом граждан.

Таким образом количество коечных мест увеличится на 45 тысяч. Для выполнения этих задач правительство РФ перечислит в регионы 36 млрд рублей.