Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин пообещал на следующей неделе увеличить в регионах количество койко-мест

Путин пообещал на следующей неделе увеличить в регионах количество койко-мест

 Путин заявил, что власти смогли "притормозить" распространение COVID-19 в РФ

Путин заявил, что власти смогли "притормозить" распространение COVID-19 в РФ
Боксер Усик сравнил закрытие церквей на Украине с "режимом СССР"

Боксер Усик сравнил закрытие церквей на Украине с "режимом СССР"

 Солдаты ВСУ заражают население Донбасса китайским коронавирусом

Солдаты ВСУ заражают население Донбасса китайским коронавирусом
Меркель опасается, что немцы перестанут выполнять требования по COVID-19

Меркель опасается, что немцы перестанут выполнять требования по COVID-19

 Bloomberg пытается дестабилизировать ситуацию в РФ, написав о «гонке за наличными»

Bloomberg пытается дестабилизировать ситуацию в РФ, написав о «гонке за наличными»
Путин пообещал на следующей неделе увеличить в регионах количество койко-мест

Путин пообещал на следующей неделе увеличить в регионах количество койко-мест

 Путин заявил, что власти смогли "притормозить" распространение COVID-19 в РФ

Путин заявил, что власти смогли "притормозить" распространение COVID-19 в РФ
Боксер Усик сравнил закрытие церквей на Украине с "режимом СССР"

Боксер Усик сравнил закрытие церквей на Украине с "режимом СССР"

 Солдаты ВСУ заражают население Донбасса китайским коронавирусом

Солдаты ВСУ заражают население Донбасса китайским коронавирусом
Меркель опасается, что немцы перестанут выполнять требования по COVID-19

Меркель опасается, что немцы перестанут выполнять требования по COVID-19

 Bloomberg пытается дестабилизировать ситуацию в РФ, написав о «гонке за наличными»

Bloomberg пытается дестабилизировать ситуацию в РФ, написав о «гонке за наличными»
13:14   20 Апреля 2020
Общество

Мишустин обсудит готовность регионов к пандемии коронавируса

Мишустин обсудит готовность регионов к пандемии коронавируса

Премьер-министр России Михаил Мишустин в ближайшее время обсудит с главами регионов их готовность оказать медицинскую помощь заразившимся коронавирусной инфекцией.

Ранее премьер заявлял, что тесты на коронавирус скоро поступят в регионы страны, логистику будет контролировать правительство. По словам премьера, более 60 клиник федерального подчинения будут помогать местным больницам и медицинским учреждениям лечить заболевших коронавирусом граждан.

Таким образом количество коечных мест увеличится на 45 тысяч. Для выполнения этих задач правительство РФ перечислит в регионы 36 млрд рублей.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#тест #мишустин #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...