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13:12   20 Апреля 2020
Весь мир

Анкара готовит истребители для удара по ливийским городам

Анкара готовит истребители для удара по ливийским городам

ВС Турции собираются организовать удар по Ливии истребителями F-16, заявил генерал-майор Ахмад Мисмари, официальный спикер Ливийской национальной армии (ЛНА).

Сейчас в Ливии боевики так называемого Правительства национального согласия (ПНС) устраивают беспорядки: сирийские радикалы вместе с боевиками ПНС постоянно присутствуют на линии фронта. На подконтрольных им территориях устраиваются поджоги, совершаются разбои и грабежи. Джихадисты разграбили Сабрату, напав на дома мирных жителей и угнав их автомобили.

ЛНА продолжает отбивать атаки боевиков: отражены нападения в Айн Заре, Салах ад-Дине и Абу Салиме. Много техники турецкого происхождения было уничтожено. Также Анкара готовится к атаке с применением истребителей F-16. Сначала была проведена "тренировка" наземных и воздушных ударов — это квалифицируется как провокация против сил ЛНА. Очевидно, что готовится удар по позициям ЛНА, что ставит под большую угрозу и мирных жителей Ливии.

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Автор: Борис Нестеров
#турция #ливия #террористы

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