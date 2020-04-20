Медиагруппа "Патриот" обсудит со спикерами положение трудовых мигрантов на фоне COVID-19

Федеральное агентство новостей и Медиагруппа "Патриот" проведут онлайн-конференцию на тему "Трудовые мигранты в условиях эпидемии".

Журналисты обсудят со спикерами указ президента РФ Владимира Путина, который освобождает мигрантов от оплаты трудового патента с 15 марта по 15 июня, и инициативу АСИ. Будет озвучена информация: сколько зарубежных работников успело вернуться домой до закрытия границ, сократились ли рабочие места, будет ли Россия вводить ограничения на въезд иностранцев после завершения пандемии и многое другое.

В ходе конференции выступит депутат Государственной думы Светлана Журова. Она расскажет об упрощении выдачи разрешений на обучение в школе детям граждан других государств. Также в эфире примут участие президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов и председатель Азербайджанской общины в Москве Шамиль Тагиев, сообщает Федеральное агентство новостей.

Сотрудники Агентства стратегических инициатив обратились к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением приравнять трудовых мигрантов к гражданам страны на время пандемии. Благодаря инициативе, они смогут получать социальную поддержку от властей наравне с россиянами.