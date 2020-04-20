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 Путин заявил, что власти смогли "притормозить" распространение COVID-19 в РФ

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Боксер Усик сравнил закрытие церквей на Украине с "режимом СССР"

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 Солдаты ВСУ заражают население Донбасса китайским коронавирусом

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13:04   20 Апреля 2020
Общество

Медиагруппа "Патриот" обсудит со спикерами положение трудовых мигрантов на фоне COVID-19

Медиагруппа "Патриот" обсудит со спикерами положение трудовых мигрантов на фоне COVID-19

Федеральное агентство новостей и Медиагруппа "Патриот" проведут онлайн-конференцию на тему "Трудовые мигранты в условиях эпидемии".

Журналисты обсудят со спикерами указ президента РФ Владимира Путина, который освобождает мигрантов от оплаты трудового патента с 15 марта по 15 июня, и инициативу АСИ. Будет озвучена информация: сколько зарубежных работников успело вернуться домой до закрытия границ, сократились ли рабочие места, будет ли Россия вводить ограничения на въезд иностранцев после завершения пандемии и многое другое.

В ходе конференции выступит депутат Государственной думы Светлана Журова. Она расскажет об упрощении выдачи разрешений на обучение в школе детям граждан других государств. Также в эфире примут участие президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов и председатель Азербайджанской общины в Москве Шамиль Тагиев, сообщает Федеральное агентство новостей.

Сотрудники Агентства стратегических инициатив обратились к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением приравнять трудовых мигрантов к гражданам страны на время пандемии. Благодаря инициативе, они смогут получать социальную поддержку от властей наравне с россиянами.

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Автор: Борис Нестеров
#мигранты #конференция

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