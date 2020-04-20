Bloomberg пытается дестабилизировать ситуацию в РФ, написав о «гонке за наличными»

Американское агентство Bloomberg, сообщая, что в России с начала марта фиксируется рост спроса на наличные деньги, пытается показать всему миру картину несуществующей нестабильности в нашей стране.

Об этом в понедельник пишет Федеральное бизнес-агентство «Экономика сегодня», приводя мнение эксперта Центра исследований проблем безопасности РАН Константина Блохина.

Ранее агентство Bloomberg, ссылаясь на давние данные Банка России, сообщило, что российские банковские отделения и банкоматы с начала марта текущего года выдали примерно триллион рублей наличными. При этом агентство подчеркнуло, что «всплески» выдачи наличных фиксировались после трансляции видеообращений президента РФ Владимира Путина к народу по поводу ситуации с коронавирусом, а также на фоне развития ситуации с переговорами в формате ОПЕК+. В апреле, согласно приведенному агентством графику, отделения банков и банкоматы выдали 326,9 миллиарда рублей.

Константин Блохин, комментируя сообщения Bloomberg, отметил, что публикацию агентства можно рассматривать с разных сторон.

«Одна из них включает в себя экономические аспекты и касается поведения людей в кризисных ситуациях. Так как агентство зафиксировало всплески снятия наличных после сообщений Владимира Путина о начале нерабочего периода, после его продления, а также на фоне новостей о сделке ОПЕК+, то граждане, скорее всего, опасались того, что в нерабочий период банки будут закрыты, а также поддались панике», — отмечает эксперт.

Население любой страны, по его словам, в подобные моменты, испытывая беспокойство из-за возможного приближения какой-то опасности, склонно к необдуманным действиям, например, к тому, чтобы делать накопления, снимать наличные, закупать продукты. Сводки из разных государств показали нам, что это естественный процесс – люди везде скупали туалетную бумагу, устраивали очереди в супермаркетах и тому подобное, напомнил Блохин.

При этом, согласно данным опроса, который провел портал «Рамблер», входящий в экосистему «Сбербанка», многие россияне – около 42 процентов – наоборот, из-за коронавируса перешли на безналичный расчет. Это указывает на снижение интереса к наличным деньгам в России, а также на снижение ажиотажного спроса на продукты первой необходимости. Россияне убедились в том, что в условиях карантина важные для них организации, и банки в том числе, организовали удаленный режим работы, паника спала и ситуация стабилизировалась.

В то же время, отмечает Константин Блохин, есть и вторая сторона, с которой можно рассмотреть публикацию Bloomberg. Она касается откровенно негативной ситуации в самих США, где сейчас бьются все мыслимые рекорды по количеству заболевших коронавирусом и смертности.

«Сейчас в этой стране действуют разные элитные политические группы. Для демократической, например, коронавирус стал болевой точкой давления на Дональда Трампа, в отличие от псевдовмешательства РФ в выборы президента в 2016 году, — отмечает эксперт. — Рост числа жертв эпидемии дает демократам повод обвинить Дональда Трампа в неэффективности государственного управления и показать, что вся основа для его победы в выборах 2020 года в виде стабильного экономического роста Соединенных Штатов уходит из-под ног».

Президент США Дональд Трамп на фоне политической напряженности у себя в стране последовательно пытается перенести ответственность на кого-то другого, например, на Китай и РФ. При этом глобалистская часть западных СМИ, в которую входит и Bloomberg, сообщает, что Россия с помощью Италии пытается расколоть Запад, подорвать доверие к Америке и к альянсам США, а также пытается нанести удар по евро-атлантической солидарности.

Тот факт, что на американской информационной арене присутствует множество игроков, отмечает также Блохин, говорит об отсутствии правительственного контроля за всеми заявлениями СМИ.

«Недавно было сообщение, цитирующее Дональда Трампа, который заявил, что России в борьбе с COVID-19 понадобятся аппараты искусственной вентиляции легких, так как в Москве все непросто, поэтому США могут их предоставить», — напомнил эксперт.

По его словам, агентство Bloomberg преследует в данной ситуации собственные цели и пытается доказать, что Россия в условиях эпидемии коронавируса следует дезинтегрирующим тенденциям и не является очагом стабильности, и что ситуация там выходит из-под контроля.