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12:31   20 Апреля 2020
Армия

Российский истребитель вынудил самолет-разведчик США сменить курс в небе над "Хмеймимом"

Российский истребитель вынудил самолет-разведчик США сменить курс в небе над "Хмеймимом"

Истребитель ВКС России был поднят в воздух в связи с появлением близ авиабазы "Хмеймим" неопознанного самолета. Им оказался американский разведчик, сообщают в Министерстве обороны РФ. Вскоре после этого американский борт изменил курс.

Инцидент произошел 19 апреля в 15.00 по московскому времени. В районе российской авиабазы "Хмеймим" был зафиксирован самолет, на его перехват был поднят истребитель ВКС РФ. Российский летчик визуально подтвердил принадлежность борта — им оказался американский самолет-разведчик, направляющийся в сторону объектов России в САР.

После идентификации истребитель взял самолет США на сопровождение, сообщают в Минобороны РФ. Это вынудило американский борт изменить направление движения, а российский самолет вернулся на авиабазу. Отмечается, что идентификация и сопровождение производились ВКС РФ в соответствии с международными правилами взаимодействия в воздушном пространстве. 

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Автор: Борис Нестеров
#россия #сша #сирия #разведка #хмеймим #вкс рф

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