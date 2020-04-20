Экономика США рушится «без амортизаторов» под нашествием COVID-19

Рядовые американцы и представители элиты США сравнивают ситуацию в стране, вызванную эпидемией коронавируса, с Великой депрессией 30-х годов прошлого века, при этом ни у кого нет рецепта выхода из нынешнего глубочайшего экономического кризиса.

Как пишет в понедельник издание «Взгляд», на фоне пандемии в США отмечается фантастический рост безработицы и падение потребительского спроса, что ведет к резкому сокращению ВВП и госбюджета. Все это приводит население США в состояние настоящей паники.

По последним данным, Соединенные Штаты с огромным отрывом лидируют в мире как по количеству зараженных коронавирусом – 755 тысяч человек, так и по числу скончавшихся – 40 тысяч. Эти огромные цифры зафиксированы на фоне того, что почти 90 процентов американцев так или иначе соблюдают изоляцию, тем не менее эпидемия не только не выходит на плато, но ее конец не просматривается даже на горизонте.

Абсолютное большинство экспертов, из числа тех, кто пытается понять, как Америка будет выходить из эпидемии и налаживать дальнейшую жизнь, сходятся во мнении, что все будет плохо или очень плохо.

В частности, нобелевский лауреат в области экономики Джозеф Стиглиц пишет, что в США была выстроена экономика «без амортизаторов» — система, заточенная на максимальное извлечение выгоды, но при этом она оказалась крайне неустойчивой и подверженной рискам.

«Люди балансируют как на веревке, не имея под собой страховочной сетки. И такие ситуации, как сегодняшняя, фактически сбрасывают их вниз», — подчеркивает Стиглиц.

Одной из главных проблем населения в США становится безработица.

Напомним, в феврале 2020 года уровень безработицы в США был зафиксирован на самом низком за последние 50 лет уровне – 3,5 процента. Казалось, президент Трамп в исполнение своих предвыборных обещаний победил эту проблему, однако, уже в марте ситуация изменилась самым критическим образом. С середины марта, когда Трамп объявил о введении в стране режима чрезвычайной ситуации из-за коронавируса, предварительные заявления на пособие по безработице подали почти 20 миллионов человек. За неделю с 29 марта по 4 апреля было подано 6,6 миллиона таких заявлений – что в десять раз превысило рекордный недельный показатель, державшийся с 1982 года.

Уже сейчас уровень безработицы в США достиг 12-13 процентов по одним данным, и 20 — по другим. Стоит напомнить, что во время Великой депрессии в 1933 году уровень безработицы составлял 25 процентов.

При этом именно в США остаться без работы наиболее страшно, так как там безработный человек становится никем. У безработного американца, как отмечает издание, нет денег на ипотеку, а в США ипотечными кредитами обременено большинство населения, и банки там не прощают просрочек по платежам. Также у безработного нет социального пакета и денег на оплату медицинской страховки, а без страховки поход к врачу или вызов скорой помощи оборачиваются огромными счетами.

Еще недавно в США почти половина личных банкротств была вызвана именно неспособностью оплатить счета за лечение. Кроме того, у безработных американцев просто нет никаких накоплений, чтобы пережить тяжелые времена. Согласно опросам, 40 процентов взрослых работоспособных граждан США не может себе позволить незапланированные траты в размере 400 долларов.

Ситуация с ростом безработицы напрямую ведет к экономическим потерям, так как влечет за собой резкое сокращение потребления. Американцы, еще даже не лишившись работы, уже стараются экономить на всем.

«Вплоть до того, что на улицах резко увеличились очереди на раздачу бесплатной еды, а в Луизиане банально не успевают обработать все запросы на продовольственную помощь – с середины марта по 7 апреля таковых поступило почти 87 тысяч, и для их обработки властям нужно минимум 30 рабочих дней», — пишет «Взгляд».

Падение же покупательской способности, помимо того, что малый и средний бизнес схлопывается, пополняя ряды безработных, ведет еще и к тому, что бюджеты городов и штатов, на 70 процентов пополнявшиеся за счет подоходных налогов и налогов с продаж, становятся дефицитными.

По мнению экспертов, до того, как принимать меры по выводу Америки из состояния экономической и психологической нестабильности, необходимо победить причину кризиса – эпидемию коронавируса.

«Неважно сколько денег будет выделено из Федерального резерва, неважно на какой дефицит бюджета мы пойдем – мы не сможем решить эту проблему до победы над коронавирусом», — заявил бывший министр экономики США Ларри Саммерс.

Однако, по его словам, правительство США в этой ситуации оказалось не способно на консолидацию и выработку единой стратегии борьбы с эпидемией, занимаясь внутриполитической борьбой и напоминая лебедя, рака и щуку из басни.