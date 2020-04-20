Число людей с COVID-19 в РФ, у которых заболевание протекает в тяжелой форме, в последние дни сократилось. Московские клиники отметили, что такие пациенты стали поступать значительно реже.

Причиной тому, как сообщает глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, стала самоизоляция. По словам министра, эффективность этого режима уже проявляет себя. Благоприятно на обстановке сказывается самодисциплина и ответственное отношение россиян к своему здоровью.

У пациентов, которые не занимаются самолечением и обращаются за медицинской помощью на ранних стадиях болезни, прогноз значительно лучше. В ситуации с COVID-19 не стоит ждать, что завтра станет лучше.

"Особенность течения этого заболевания, что вдруг течение его резко ускоряется", — обратил внимание Мурашко в интервью для телеканала " Россия 24 ".

Лучше всего режим самоизоляции в РФ соблюдается в двух крупнейших городах страны. По информации телеканала "360", речь идет о Москве и Санкт-Петербурге. Согласно официальным данным, за минувшие сутки в РФ зафиксировано 4268 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в стране зафиксирован 47 121 заболевший, сообщает RT.