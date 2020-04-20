Трамп назвал журналистку NYT "третьесортным репортером" из-за фейков о России
Журналистка New York Times Мэгги Хаберман должна "вернуть" свою престижную Пулитцеровскую премию. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп.
Таким образом глава Белого дома отреагировал на фейковые сообщения Хаберман о России. Он также назвал журналистку третьесортным репортером.
"Вы знаете, что она выиграла Пулитцеровскую премию за ее освещение России. Но она была неправа в отношении РФ. Как и все остальные. Они все должны вернуть свои Пулитцеровские премии", — заявил он.
По его словам, если бы в Соединенных Штатах подобная практика стала нормой, то в ведущих американских СМИ не осталось бы титулованных журналистов от слова "совсем".