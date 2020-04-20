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12:15   20 Апреля 2020
Россия

Путин проведет видеосовещание с экспертами по ситуации с COVID-19

Путин проведет видеосовещание с экспертами по ситуации с COVID-19

Совещание в режиме онлайн-конференции проведет 20 апреля президент Владимир Путин со специалистами по эпидемиологической ситуации в стране. Как отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, участие в собрании примут Татьяна Голикова и Сергей Собянин, которые представят президенту свои доклады.

Целью совещания будет получение оценки специалистов об эффективности принятых мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, добавил Песков. По его словам, власти РФ намерены также выслушать прогнозы экспертов. Ранее замруководителя администрации президента заявил, что введение новых мер по борьбе с пандемией Кремль рассмотрит на текущей неделе.

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Автор: Яна Либерман
#путин #песков #коронавирус

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