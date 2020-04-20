Крайне правые готовят иск против Санчеса из-за бездействия в ситуации с COVID-19

Крайне правая испанская партия "Вокс" намерена подать в суд на главу правительства Педро Санчеса из-за недовольства его действиями по борьбе с коронавирусом. Лидер партии Сантьяго Абаскаль сообщил о таком решении у себя в Twitter.

По словам Абаскаля, "Вокс" подает иск против Санчеса и его правительства из-за грубой неосторожности, которая в результате привела к смерти. Кроме этого, главу правительства обвиняют в бездействии в ситуации с коронавирусом.

Одним из самых пострадавших в мире государств от пандемии является Испания. С начала вспышки коронавирусной инфекции в королевстве выявили более 195 тысяч случаев заражения. Скончались более 20 тысяч больных.