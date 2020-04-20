Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Медиагруппа "Патриот" обсудит со спикерами положение трудовых мигрантов на фоне COVID-19

Медиагруппа "Патриот" обсудит со спикерами положение трудовых мигрантов на фоне COVID-19

 Глава Минздрава РФ высоко оценил эффективность самоизоляции

Глава Минздрава РФ высоко оценил эффективность самоизоляции
Новые С-350 значительно укрепят защиту России от крылатых ракет

Новые С-350 значительно укрепят защиту России от крылатых ракет

 Боксер Усик сравнил закрытие церквей на Украине с "режимом СССР"

Боксер Усик сравнил закрытие церквей на Украине с "режимом СССР"
Экономика США рушится «без амортизаторов» под нашествием COVID-19

Экономика США рушится «без амортизаторов» под нашествием COVID-19

 Трамп назвал журналистку NYT "третьесортным репортером" из-за фейков о России

Трамп назвал журналистку NYT "третьесортным репортером" из-за фейков о России
Медиагруппа "Патриот" обсудит со спикерами положение трудовых мигрантов на фоне COVID-19

Медиагруппа "Патриот" обсудит со спикерами положение трудовых мигрантов на фоне COVID-19

 Глава Минздрава РФ высоко оценил эффективность самоизоляции

Глава Минздрава РФ высоко оценил эффективность самоизоляции
Новые С-350 значительно укрепят защиту России от крылатых ракет

Новые С-350 значительно укрепят защиту России от крылатых ракет

 Боксер Усик сравнил закрытие церквей на Украине с "режимом СССР"

Боксер Усик сравнил закрытие церквей на Украине с "режимом СССР"
Экономика США рушится «без амортизаторов» под нашествием COVID-19

Экономика США рушится «без амортизаторов» под нашествием COVID-19

 Трамп назвал журналистку NYT "третьесортным репортером" из-за фейков о России

Трамп назвал журналистку NYT "третьесортным репортером" из-за фейков о России
12:10   20 Апреля 2020
Весь мир

Крайне правые готовят иск против Санчеса из-за бездействия в ситуации с COVID-19

Крайне правые готовят иск против Санчеса из-за бездействия в ситуации с COVID-19

Крайне правая испанская партия "Вокс" намерена подать в суд на главу правительства Педро Санчеса из-за недовольства его действиями по борьбе с коронавирусом. Лидер партии Сантьяго Абаскаль сообщил о таком решении у себя в Twitter.

По словам Абаскаля, "Вокс" подает иск против Санчеса и его правительства из-за грубой неосторожности, которая в результате привела к смерти. Кроме этого, главу правительства обвиняют в бездействии в ситуации с коронавирусом.

Одним из самых пострадавших в мире государств от пандемии является Испания. С начала вспышки коронавирусной инфекции в королевстве выявили более 195 тысяч случаев заражения. Скончались более 20 тысяч больных. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Яна Либерман
#испания #иск #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...