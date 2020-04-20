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12:07   20 Апреля 2020
Армия

Испытания российской гиперзвуковой ракеты "Нудоль" заметили с расстояния в 500 километров

Испытания российской гиперзвуковой ракеты "Нудоль" заметили с расстояния в 500 километров

Российские военные испытали гиперзвуковую противоспутниковую ракету "Нудоль". По информации Piter.TV, испытательный пуск ракеты был заметен с расстояния в 500 км.

Сам гиперзвуковой боеприпас разогнался до скорости в семь километров в секунду. В какой-то момент ракета системы "Нудоль" превратилась в отчетливо видимую огненную сферу. Испытания были проведены 15 апреля текущего года. Местом старта ракеты стал космодром Плесецк.

Ракета эшелонированной территориальной системы противоракетной обороны А-235 "Нудоль" имеет классификацию боеприпаса космического назначения. Однако основным предназначением комплекса является перехват боевых блоков межконтинентальных баллистических ракет на низких траекториях полета. По мнению ряда экспертов, в область применения системы также входит противодействие спутникам на нижней орбите планеты.

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #испытания #нудоль

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