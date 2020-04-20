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12:17   20 Апреля 2020
Сирия

Ситуация в Сирии: тяжелая обстановка в Даръа, охота на главарей в Идлибе

Ситуация в Сирии: тяжелая обстановка в Даръа, охота на главарей в Идлибе

Затишье, которое сейчас наблюдается на линии соприкосновения Сирийской арабской армии (САА) и боевиков в северо-западной части страны, приводит к увеличению числа внутренних разборок между конкурирующими бандформированиями. Так, согласно сообщению Федерального агентства новостей, ссылающегося на арабские источники, в провинции Идлиб началась охота на главарей бандформирований.

В качестве иллюстрации такого развития событий изданием указывается на инцидент, произошедший в центре города Идлиб. Сообщается, что неизвестные установили самодельное взрывное устройство (СВУ) на машину одного из полевых командиров группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ), костяк которой составляют террористы из запрещенной в РФ организации «Джебхат ан-Нусра». Подрыв СВУ произошел в тот момент, когда транспортное средство было припарковано у здания мечети Аль-Анбар. О пострадавших информация отсутствует. Известно, что в салоне уничтоженного автомобиля никого не было.

Одновременно с этим отмечается, что в поселении Арманаз боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» вступили в вооруженный конфликт с конкурентами из группировки «Хурас ад-Дин». Поводом для боестолкновения стал спор за здание, которое в ХТШ собирались использовать в качестве своего штаба, однако оно оказалось занято джихадистами из конкурирующего бандформирования.

На юге Сирии, в провинции Даръа, наблюдается тяжелая обстановка, в результате чего жертвами вооруженных нападений становятся гражданские лица. Так, у дороги, соединяющей населенные пункты Сахем аль-Джулан и Джиллин, обнаружен труп пожилого мужчины по имени Маджид Ахмад Фанди. Стало известно, что убитый мужчина является уроженцем поселения Айн-Тарма в провинции Дамаск. Возможной причиной его убийства мог послужить тот факт, что его сыновья служат в САА. Также источником указывается на то, что с начала текущего года в данной провинции Сирии отмечается рост числа нападений непримиримых боевиков на представителей правительственных властей и военнослужащих.

Ранее в результате нападения боевиков в провинции Даръа были убиты два полковника 52-й бригады САА.

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Автор: Олег Королев
#сирия #идлиб #даръа

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