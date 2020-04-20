Банки отгородились от бизнесменов кредитным забором

В апреле банки начали выдавать кредиты предпринимателям на выплату зарплаты сотрудникам под 0 процентов годовых, как поручил президент РФ Владимир Путин.

О выдаче «нулевых» кредитов объявили 14 банков: Сбербанк, Промсвязьбанк, ВТБ, «Ак-Барс», «Кузнецкий», Челябинвестбанк, Саровбизнесбанк, РНКБ, МСП Банк, «Открытие», «Акцепт», Альфа-банк, Томскпромстройбанк и Владбизнесбанк. Нулевая ставка действует первые полгода, далее она вырастает до четырех процентов.

Но пока финансовые организации неохотно выделяют средства бизнесменам, а то и вовсе отказывают. По статистике ЦБ, банки одобряют лишь 30 процентов заявок. Что делать остальным – неясно, говорит президент Ассоциации развития бизнеса, эксперт движения «Сильная Россия» Сергей Гузев. Он сам безуспешно попытался получить кредит на зарплату сотрудникам своего «Города Мечты». Пандемия пока рисует печальное будущее организаторам праздников.

«Несмотря на то, что мы платим все налоги и отчисления, мы не задерживаем заработную плату, у нас хорошие обороты в компании, банк нам отказал. Отказ был по формальному признаку: якобы мы не относимся к заявленной категории, хотя мы занимаемся организацией мероприятий и об этом свидетельствует все: и отчетность, которую мы предоставили в банк, и наш сайт, и прочие моменты», - посетовал Гузев в разговоре с «ПС».

По его мнению, банки создали негласный список организаций, которых и будут поддерживать. Тем, кому повезло меньше, приходится продираться сквозь хитросплетение бюрократических требований.

«По факту вся поддержка, фигурально выражаясь, обнесена какими-то "заборами", "фильтрами", через которые просачиваются единицы <…>. По всей видимости, когда инициатива президента спускается вниз, она обрастает таким количеством различных норм, что по факту реальный предприниматель совсем не получает поддержку», — считает Гузев.

Тем временем банки рапортуют о росте одобренных кредитов. По словам заместителя председателя правления Сбербанка Анатолия Попова, чуть более, чем за неделю от предпринимателей поступили заявки на общую сумму более 6,5 миллиарда рублей.

«Одобрено кредитов на сумму 3,1 миллиарда рублей, выдано кредитов объемом около 1,4 миллиарда рублей. Кроме того, мы получили более двух тысяч звонков от представителей малого бизнеса в наш контактный центр с вопросами о деталях программы», — сказал Попов.

Согласно указу президента РФ, сумма кредита должна рассчитываться исходя из одного МРОТ (12 130 рублей) на сотрудника.

В МСП Банке на данный момент обработано 500 обращений по кредитам и одобрено более 150 займов на полмиллиарда рублей. К слову, в реестре малого и среднего бизнеса зарегистрировано почти шесть миллионов субъектов.

В конце марта Центробанк выделил 150 миллиардов рублей на программу кредитования бизнеса и индивидуальных предпринимателей. Деньги предназначались для «коротких кредитов». Регулятор пригрозил банкам отменой льгот, если они не пойдут навстречу клиентам.

Сегодня на предприятиях малого и среднего бизнеса в России официально трудятся 15 миллионов сотрудников — 21 процент от числа всех работающих россиян.