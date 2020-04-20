Фейки о коронавирусной инфекции, "разгуливающие" по регионам, перечислил глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич.

В своем Telegram-канале Александр Малькевич рассказал о фейке о COVID-19, распространившимся в Якутии через WhatsApp. Жительница города Томмота опубликовала сообщение, что при заборе анализа на COVID-19 якобы происходит заражение вирусом. Позже женщина призналась, что увидела новость на YouTube и решила, что ее соотечественникам будет полезно об этом узнать. Теперь россиянку привлекут к административной ответственности.

Кроме того, фейк о коронавирусе был выявлен в Нижегородской области. Его распространил журналист Александр Пичугин. Так, 12 апреля в своем Telegram-канале "Сорокин хвост" он разместил пост, в котором написал, что "по всей стране проходит спланированная акция по инфицированию населения смертельно опасной болезнью". Как рассказал Малькевич, в отношении Пичугина возбудили уголовное дело.

Среди других фейков о COVID-19 в регионах находится недостоверная информация о якобы вывозе тел скончавшихся россиян с положительным тестом на коронавирусную инфекцию из московского обсерватора. А в Биробиджане и Хабаровске появилась информация, что двери подъездов, где живут заболевшие COVID-19, якобы завариваются.