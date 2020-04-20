ВТБ начал выдавать ипотеку под 6,5% годовых

ВТБ выдал первую ипотеку под 6,5% годовых, решение последовало после выступления президента России Владимира Путина.

Банк начал принимать следующие заявки на льготную ипотеку на тех же условиях. Для получения ипотеки в новостройках граждане должны будут сделать первоначальный взнос 20%. По информации ВТБ, за первый квартал объем полученных гражданами кредитов возрос примерно на 30%.

16 апреля на совещании Владимир Путин предложил создать новую ипотечную программу для покупателей жилья в новостройках класса "комфорт". Ипотеку под 6,5 годовых можно будет получить, приобретая квартиру или дом стоимостью до 8 млн рублей в Москве и Санкт-Петербурге, а также до 3 млн — в остальных городах. Заявки банки будут принимать до 1 ноября.