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11:14   20 Апреля 2020
Политика

Новые С-350 значительно укрепят защиту России от крылатых ракет

Новые С-350 значительно укрепят защиту России от крылатых ракет

Новые зенитные ракетные системы С-350 позволят в четыре раза эффективнее защитить РФ от крылатых ракет, пишет газета "Красная звезда".

Комплексы С-350 планируют вскоре направить в воинские части ВКС и ВМФ. Они помогут более результативно отражать массированные удары крылатых ракет противника. Уточняется, что система С-350 "Витязь" создавалась для войсковой ПВО.

Максимальный радиус поражения целей комплекса составляет 60 км, а высота поражения 30 км. Система С-350 разработана для борьбы с аэродинамическими и баллистическими целями и имеет 12 зенитных ракет в одной пусковой установке.

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Автор: Яна Либерман
#россия #ракеты #с-350

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