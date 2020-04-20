Новые С-350 значительно укрепят защиту России от крылатых ракет

Новые зенитные ракетные системы С-350 позволят в четыре раза эффективнее защитить РФ от крылатых ракет, пишет газета "Красная звезда".

Комплексы С-350 планируют вскоре направить в воинские части ВКС и ВМФ. Они помогут более результативно отражать массированные удары крылатых ракет противника. Уточняется, что система С-350 "Витязь" создавалась для войсковой ПВО.

Максимальный радиус поражения целей комплекса составляет 60 км, а высота поражения 30 км. Система С-350 разработана для борьбы с аэродинамическими и баллистическими целями и имеет 12 зенитных ракет в одной пусковой установке.