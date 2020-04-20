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 Боксер Усик сравнил закрытие церквей на Украине с "режимом СССР"

Боксер Усик сравнил закрытие церквей на Украине с "режимом СССР"
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10:57   20 Апреля 2020
Политика

Боксер Усик сравнил закрытие церквей на Украине с "режимом СССР"

Боксер Усик сравнил закрытие церквей на Украине с "режимом СССР"

Украинский боксер Александр Усик сравнил закрытие церквей на Украине и тенденции эпохи СССР, которые "недопустимы в XXI веке".

Власти Украины из-за коронавируса решили закрыть Киево-Печерскую лавру и многие другие церкви: большинство прихожан отнеслись к этой мере терпеливо и с пониманием, однако были и те, кто отреагировал негативно.

Боксер Усик заявил, что закрывать церкви XXI веке недопустимо. Эта мера показалась ему "возвращением в СССР". По словам Усика, в современном мире так поступать нельзя. Единомышленники, согласные с Усиком, проигнорировали рекомендации властей, которые постарались уберечь сограждан от распространения инфекции. Тех, кто нарушил режим самоизоляции, оштрафовали.

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Автор: Юлия Яковлева
#украина #ссср #усик

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