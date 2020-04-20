Медики констатировали 4268 новых случаев коронавируса в России

Врачи зафиксировали 4268 новых пациентов с подтвержденным коронавирусом за последние сутки. Заболевшие выявлены в 76 субъектах страны.

Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. Интересно, что почти половина новых инфицированных не испытывали проявлений симптомов COVID-19, таких пациентов за прошедший день оказалось около 46%. По официальной статистике выздоровели 155 россиянина, скончались 44 человека.

Итого во всех 85 регионах России насчитывается 47 121 заразившихся коронавирусной инфекцией. По прежнему по количеству заболевших США в мире лидируют США — 764 636 инфицированных. На втором мете Испания — 198 674, на третьем Италия — 178 972 пациента.