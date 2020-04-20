Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Медики констатировали 4268 новых случаев коронавируса в России

Медики констатировали 4268 новых случаев коронавируса в России

 Обязанности соседей по даче пропишут в Гражданском кодексе

Обязанности соседей по даче пропишут в Гражданском кодексе
Новые С-350 значительно укрепят защиту России от крылатых ракет

Новые С-350 значительно укрепят защиту России от крылатых ракет

 Боксер Усик сравнил закрытие церквей на Украине с "режимом СССР"

Боксер Усик сравнил закрытие церквей на Украине с "режимом СССР"
Аналитики OilPrice раскритиковали идею Трампа остановить кризис сокращением добычи нефти

Аналитики OilPrice раскритиковали идею Трампа остановить кризис сокращением добычи нефти

 Повальное бегство боевиков из «Ат-Танфа» — серьезный сигнал для США

Повальное бегство боевиков из «Ат-Танфа» — серьезный сигнал для США
Медики констатировали 4268 новых случаев коронавируса в России

Медики констатировали 4268 новых случаев коронавируса в России

 Обязанности соседей по даче пропишут в Гражданском кодексе

Обязанности соседей по даче пропишут в Гражданском кодексе
Новые С-350 значительно укрепят защиту России от крылатых ракет

Новые С-350 значительно укрепят защиту России от крылатых ракет

 Боксер Усик сравнил закрытие церквей на Украине с "режимом СССР"

Боксер Усик сравнил закрытие церквей на Украине с "режимом СССР"
Аналитики OilPrice раскритиковали идею Трампа остановить кризис сокращением добычи нефти

Аналитики OilPrice раскритиковали идею Трампа остановить кризис сокращением добычи нефти

 Повальное бегство боевиков из «Ат-Танфа» — серьезный сигнал для США

Повальное бегство боевиков из «Ат-Танфа» — серьезный сигнал для США
10:36   20 Апреля 2020
Армия

Американские журналисты рассказали о способности F-15 "пересечь весь мир"

Американские журналисты рассказали о способности F-15 "пересечь весь мир"

Истребитель ВВС США F-15 Eagle обладает уникальными возможностями по предельной дальности полета. Без дозаправок он может преодолеть расстояние до пяти тысяч километров.

Истребитель четвертого поколения F-15 Eagle может использовать три внешних топливных бака вместимостью до 272 кг. Этот запас топлива позволяет самолету без дозаправок в воздухе преодолеть расстояние в 3000 миль (более 4828 км).

Как отмечается в материале Popular Mechanics, большая дальность полета наряду с возможностью перемещаться с крейсерской скоростью 0,9 Маха без включенного форсажа позволяют F-15 пересечь весь мир в любой момент.

США сейчас являются лидером по количеству зараженных коронавирусом. Судя по данным Университета Джонса Хопкинса, в стране сейчас зафиксировано 755 533 инфицированных.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Руслан Неглинный
#сша #самолет #f-15

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...