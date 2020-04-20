Американские журналисты рассказали о способности F-15 "пересечь весь мир"

Истребитель ВВС США F-15 Eagle обладает уникальными возможностями по предельной дальности полета. Без дозаправок он может преодолеть расстояние до пяти тысяч километров.

Истребитель четвертого поколения F-15 Eagle может использовать три внешних топливных бака вместимостью до 272 кг. Этот запас топлива позволяет самолету без дозаправок в воздухе преодолеть расстояние в 3000 миль (более 4828 км).

Как отмечается в материале Popular Mechanics, большая дальность полета наряду с возможностью перемещаться с крейсерской скоростью 0,9 Маха без включенного форсажа позволяют F-15 пересечь весь мир в любой момент.

США сейчас являются лидером по количеству зараженных коронавирусом. Судя по данным Университета Джонса Хопкинса, в стране сейчас зафиксировано 755 533 инфицированных.