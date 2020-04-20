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10:27   20 Апреля 2020
Общество

Обязанности соседей по даче пропишут в Гражданском кодексе

Обязанности соседей по даче пропишут в Гражданском кодексе

Проект поправок в Гражданский кодекс РФ, предусматривающий снос построек, оказывающих недопустимое влияние на земельный участок соседей, поступил на общественное обсуждение, сообщил парламентарий Госдумы Павел Крашенинников.

Собственнику запрещается возводить здания, постройка которых повлечет существенное воздействие на земельный участок соседей, отметил Павел Крашенинников. Если объект будет построен, несмотря на несогласие владельцев ближайших земель, собственника обяжут снести сооружение.

Крашенинников подчеркнул, что поправка четко установит, кто должен собирать плоды дерева, упавшие на участок соседа. Согласно инициативе, такое право получит собственник земли, на которую упали фрукты или овощи. Павел Крашенинников добавил, что общественное обсуждение законопроекта состоится до конца 2020 года.

Депутаты ГД приняли законопроект, согласно которому гражданство РФ можно получить без отказа от иностранного. Согласованный документ рассмотрели депутаты Государственной думы РФ. Парламентарии утвердили закон в третьем и четвертом чтениях.

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #дача #гражданский кодекс

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