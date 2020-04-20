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10:15   20 Апреля 2020
Политика

США переместили самолеты B-52 на фоне потенциальной угрозы со стороны КНР

США переместили самолеты B-52 на фоне потенциальной угрозы со стороны КНР

Стратегические бомбардировщики Соединенных Штатов были перемещены с острова Гуам на военную базу в Северной Дакоте. Такое решение было принято на фоне потенциальной атаки по американским самолетам со стороны КНР.

Сообщается, что 16 апреля пять бомбардировщиков B-52 Соединенных Штатов покинули свое место дислокации и переместились на военную базу в Северной Дакоте, поскольку американский объект на Гуаме попадает под потенциальную зону поражения ракет КНР.      На фоне этой угрозы американское командование решило вернуть авиасудна на территорию США. Пентагон сообщает о возможном перемещении B-52 обратно на остров. 

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Автор: Руслан Неглинный
#сша #пентагон #китай #в-52

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