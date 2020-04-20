Пушков заявил, что противостояние США и КНР может усилиться из-за COVID-19

Торговая война США и Китая может перерасти в политическое противостояние из-за коронавируса, утверждает член Совета Федерации Алексей Пушков.

Пушков предполагает, что если США обвинят Китай в сокрытии информации о коронавирусе, то отношения между странами еще больше обострятся. Сенатор уточняет, что сильное противостояние США и КНР предсказывалось уже давно.

Сначала они конфликтовали в торговой сфере, но из-за COVID-19 противостояние Вашингтона и Пекина может стать политической войной с бактериологическим оттенком, утверждает парламентарий.