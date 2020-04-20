Нефть Brent обвалилась на бирже до $26

Стоимость июньского фьючерса североморской марки нефти Brent на утренней торговой сессии обвалилась на 4,06%, до 26,94 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже ICE.

По данным торгов на 04:10 по московскому времени, фьючерс нефти WTI также потерял 8,75% и достиг отметки в 22,84 доллара за баррель. Котировки падают на фоне сообщений о росте числа заболевших коронавирусной инфекцией в мире.

Срыв венской сделки ОПЕК+ и ограничительные меры, введенные для борьбы с новым типом коронавирусной инфекции (COVID-19), спровоцировали обвал цен на нефть и снижение спроса на сырье.

Для того чтобы сбалансировать рынок в нынешних условиях, страны-участницы организации провели встречу, в рамках которой пришли к консолидированному решению по сокращению добычи черного золота.