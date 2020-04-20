Названы регионы России с самым высоким приростом и убылью населения

В 26 регионах России в период с 2017 по 2019 годы отмечен прирост населения, согласно данным Росстата.

Лучшим показателем стала Ингушетия. Прирост там составил 5,5%. Далее идет город Севастополь (4,8%). Замыкает тройку лидеров Ленинградская область (4,7%). Прирост от одного и более процента установлен в 18 регионах страны, сообщает телеканал "360".

Между тем, в 59 регионах уменьшилось население под влиянием миграционных и естественных факторов. Каждый год происходит сокращение жителей на северных территориях страны и в центральной части России. Уменьшение жителей на 1,5–0,5% отмечается в 20 субъектах. В целом население России в период с 2017 по 2019 уменьшилось на 0,04%.

Росстат подсчитал число жителей России старше 100 лет. Согласно данным первой половины 2020 года в РФ проживает 22,6 тысячи человек старше 100 лет. Количество долгожителей возросло на 10% по сравнению с предыдущим годом.