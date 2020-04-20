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9:08   20 Апреля 2020
Политика

Солдаты ВСУ заражают население Донбасса китайским коронавирусом

Солдаты ВСУ заражают население Донбасса китайским коронавирусом

Военнослужащие украинской армии заражают гражданское население Донбасса китайским коронавирусом. Об этом проинформировал представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Все произошло 17 апреля, когда в населенный пункт приехала специальная комиссия Операции объединенных сил Украины. По словам военного, местные жители города Попасная обратились с жалобой о проживающем в их доме зараженном солдате к командованию ВСУ. Однако с их стороны никакие меры не были приняты, пишет РИА ФАН.

Осадчий особо подчеркнул слова очевидцев о том, что киевские военные не соблюдают меры самоизоляции и регулярно распивают алкоголь на улицах города. 

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Автор: Василий Пименов
#донбасс #всу #коронавирус

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