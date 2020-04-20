Военнослужащие украинской армии заражают гражданское население Донбасса китайским коронавирусом. Об этом проинформировал представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Все произошло 17 апреля, когда в населенный пункт приехала специальная комиссия Операции объединенных сил Украины. По словам военного, местные жители города Попасная обратились с жалобой о проживающем в их доме зараженном солдате к командованию ВСУ. Однако с их стороны никакие меры не были приняты, пишет РИА ФАН.

Осадчий особо подчеркнул слова очевидцев о том, что киевские военные не соблюдают меры самоизоляции и регулярно распивают алкоголь на улицах города.