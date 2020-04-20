Глава ВТБ Костин заявил, что курс рубля укрепится в 2021 году

Центробанк способен поддерживать курс национальной валюты в пределах 80 рублей за доллар, а в 2021 году укрепить его, считает глава ВТБ Андрей Костин.

В 2021 году можно ожидать укрепления курса рубля, сообщает РБК. Костин выразил уверенность, доллар останется в пределах 80 рублей. По его мнению, у Центробанка и Минфина РФ есть для этого инструменты.

Также Костин добавил, что рост курса американской валюты на 15% произошел в допустимых пределах для банков. По словам главы ВТБ, Центробанк принял верное решение, когда не стал повышать ставки.

После развала сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти в начале марта 2020 года курсы доллара и евро подскочили, цены на нефть упали. Эксперты прогнозируют, что рынок черного золота вновь стабилизируется, так как недавно было заключено новое соглашение ОПЕК+ по сокращению добычи нефти до 9,7 млн баррелей в сутки.