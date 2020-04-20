Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Названы регионы России с самым высоким приростом и убылью населения

Названы регионы России с самым высоким приростом и убылью населения

 Американцы устроили массовую демонстрацию в Вашингтоне против карантина

Американцы устроили массовую демонстрацию в Вашингтоне против карантина
Нефть Brent обвалилась на бирже до $26

Нефть Brent обвалилась на бирже до $26

 Солдаты ВСУ заражают население Донбасса китайским коронавирусом

Солдаты ВСУ заражают население Донбасса китайским коронавирусом
Аналитики OilPrice раскритиковали идею Трампа остановить кризис сокращением добычи нефти

Аналитики OilPrice раскритиковали идею Трампа остановить кризис сокращением добычи нефти

 Повальное бегство боевиков из «Ат-Танфа» — серьезный сигнал для США

Повальное бегство боевиков из «Ат-Танфа» — серьезный сигнал для США
Названы регионы России с самым высоким приростом и убылью населения

Названы регионы России с самым высоким приростом и убылью населения

 Американцы устроили массовую демонстрацию в Вашингтоне против карантина

Американцы устроили массовую демонстрацию в Вашингтоне против карантина
Нефть Brent обвалилась на бирже до $26

Нефть Brent обвалилась на бирже до $26

 Солдаты ВСУ заражают население Донбасса китайским коронавирусом

Солдаты ВСУ заражают население Донбасса китайским коронавирусом
Аналитики OilPrice раскритиковали идею Трампа остановить кризис сокращением добычи нефти

Аналитики OilPrice раскритиковали идею Трампа остановить кризис сокращением добычи нефти

 Повальное бегство боевиков из «Ат-Танфа» — серьезный сигнал для США

Повальное бегство боевиков из «Ат-Танфа» — серьезный сигнал для США
8:36   20 Апреля 2020
Общество

Американцы устроили массовую демонстрацию в Вашингтоне против карантина

Американцы устроили массовую демонстрацию в Вашингтоне против карантина

Жители американского штата Вашингтон вышли на массовую демонстрацию против карантинных мер, введенных властями из-за распространения коронавируса.

Участие в акции протеста приняли от 2 до 2,5 тысячи человек. Американцы вышли к Капитолию, нарушая запрет на собрания от 50 и более человек. Многие были без медицинских масок и не соблюдали социальную дистанцию. Информацией об этом поделилось издание Seattle Times.

Карантинные меры в штате Вашингтон действуют до 4 мая. Власти могут их продлить, учитывая ситуацию с распространением коронавируса. 

Организаторами акции протеста стали республиканцы. Один из них, Роберт Сазерлэнд, выступил против запрета на любительскую рыбалку, пообещав в противном случае "начать восстание". Действия митингующих раскритиковал губернатор штата Джей Инзли.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кристина Мокроусова
#сша #митинг #карантин #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...