Американцы устроили массовую демонстрацию в Вашингтоне против карантина

Жители американского штата Вашингтон вышли на массовую демонстрацию против карантинных мер, введенных властями из-за распространения коронавируса.

Участие в акции протеста приняли от 2 до 2,5 тысячи человек. Американцы вышли к Капитолию, нарушая запрет на собрания от 50 и более человек. Многие были без медицинских масок и не соблюдали социальную дистанцию. Информацией об этом поделилось издание Seattle Times.

Карантинные меры в штате Вашингтон действуют до 4 мая. Власти могут их продлить, учитывая ситуацию с распространением коронавируса.

Организаторами акции протеста стали республиканцы. Один из них, Роберт Сазерлэнд, выступил против запрета на любительскую рыбалку, пообещав в противном случае "начать восстание". Действия митингующих раскритиковал губернатор штата Джей Инзли.