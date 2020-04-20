Пасхальное обращение Зеленского к украинцам возмутило Соловьева

Российский телеведущий Владимир Соловьев сравнил обращение президента Украины Владимира Зеленского к нации с рекламой кулинарной книги. Об этом ведущий заявил в эфире своей передачи "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым".

Запись обращения Зеленского к украинцам по случаю Пасхи была показана в эфире программы Соловьева на канале "Россия-1". В студии также присутствовал киевский политолог Василь Вакаров, у которого Соловьев поинтересовался о возможности перемирия в Донбассе во время праздника.

В своем обращении Зеленский обратил внимание на то, что Украина возвращается к своим старым традициям, когда в стране не было доставки или возможности заказать еду на дом. Президент заявил, что вся еда, приготовленная дома, гораздо вкуснее магазинных блюд.

"И домашняя колбаска с хреном, и сальце, и варенички, и завиванцы, а самое главное — мы всмпомним, что украинская кухня – лучшая в мире", — обратился Зеленский к украинцам.

Соловьева возмутили слова украинского лидера, который говорит о кулинарии, когда в его стране экономический кризис и пандемия коронавируса. При этом украинский политолог заявил, что половина украинцев поддерживает Зеленского. В ответ телеведущий отметил, что с таким президентом Украину вряд ли ждет что-то хорошее, передает РИА Новости.