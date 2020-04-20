Минобороны РФ сообщило о контроле здоровья российских военных в Италии

Здоровье военных из России, которые прибыли в Италию для помощи в борьбе с COVID-19, непрерывно контролируется, заявили представители Министерства обороны РФ.

На данный момент известно, что в Италии осуществляется полный комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий в целях сохранения здоровья специалистов из России. Последние оказывают помощь итальянским коллегам в борьбе с распространением коронавируса.

Медики непрерывно следят за состоянием здоровья личного состава, говорится в сообщении. Военных при лечении пациентов и дезинфекции учреждений обеспечивают средствами индивидуальной защиты. После дежурства личный состав проходит гигиенические мероприятия.