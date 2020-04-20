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7:24   20 Апреля 2020
Общество

Минобороны РФ сообщило о контроле здоровья российских военных в Италии

Минобороны РФ сообщило о контроле здоровья российских военных в Италии

Здоровье военных из России, которые прибыли в Италию для помощи в борьбе с COVID-19, непрерывно контролируется, заявили представители Министерства обороны РФ.

На данный момент известно, что в Италии осуществляется полный комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий в целях сохранения здоровья специалистов из России. Последние оказывают помощь итальянским коллегам в борьбе с распространением коронавируса.

Медики непрерывно следят за состоянием здоровья личного состава, говорится в сообщении. Военных при лечении пациентов и дезинфекции учреждений обеспечивают средствами индивидуальной защиты. После дежурства личный состав проходит гигиенические мероприятия.

Врачи регулярно осматривают военных и измеряют им температуру тела. Подробная и достоверная информация о COVID-19 в Российской Федерации представлена на официальном сайте стопкоронавирус.рф. По последним данным в России зафиксировано 42.853 случая заболевания.

 

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Автор: Ирина Большунова
#италия #военные #коронавирус

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