Пушков посоветовал краснодарской чиновнице заняться шитьем бахил

Врачи должны лечить людей, а чиновники – обеспечивать их бахилами, заявил российский сенатор Алексей Пушков. Он отреагировал на слова замминистра здравоохранения Краснодарского края Валентины Игнатенко, которая посоветовала медикам шить бахилы.

Краснодарская чиновница ранее отругала врачей за то, что те не могут самостоятельно решить вопрос дефицита бахил. Она предложила врачам самостоятельно их изготавливать. Пушкова ее слова удивили. Он раскритиковал чиновницу на своей странице в социальной сети Twitter.

"Ее задача – обеспечить врачей бахилами и защитными средствами. Если же не может, тогда пусть сама и шьет. Толку будет больше", –подчеркнул сенатор.

Заявление Игнатенко прозвучало на видеоконференции с руководителями районных больниц.