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5:49   20 Апреля 2020
Армия

ВМС США назвали "опасными" маневры российского Су-35 вблизи их самолета

ВМС США назвали "опасными" маневры российского Су-35 вблизи их самолета

Российский истребитель Су-35 при выполнении полета над Средиземным морем совершил небезопасный маневр вблизи с американским морским патрульным воздушным судном P-8A Poseidon США. Об этом заявили в пресс-службе ВМС США.

Инцидент произошел 19 апреля. Американская сторона расценила действия Су-35 как попытку перехватить их самолет, отметив, что истребитель дважды совершил опасные маневры в отношении патрульного воздушного судна. 

"Самолет P-8A Poseidon ВМС США...в течение 100 минут был дважды перехвачен российским Су-35", — сказано в пресс-релизе. 

Военные США также утверждают, что в момент повторной "попытки перехвата" российский самолет развил большую скорость. После чего приблизился к американскому самолету на расстоянии менее восьми метров. 

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Автор: Василий Пименов
#сша #вмс сша

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