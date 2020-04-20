ВМС США назвали "опасными" маневры российского Су-35 вблизи их самолета

Российский истребитель Су-35 при выполнении полета над Средиземным морем совершил небезопасный маневр вблизи с американским морским патрульным воздушным судном P-8A Poseidon США. Об этом заявили в пресс-службе ВМС США.

Инцидент произошел 19 апреля. Американская сторона расценила действия Су-35 как попытку перехватить их самолет, отметив, что истребитель дважды совершил опасные маневры в отношении патрульного воздушного судна.

"Самолет P-8A Poseidon ВМС США...в течение 100 минут был дважды перехвачен российским Су-35", — сказано в пресс-релизе.

Военные США также утверждают, что в момент повторной "попытки перехвата" российский самолет развил большую скорость. После чего приблизился к американскому самолету на расстоянии менее восьми метров.