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5:16   20 Апреля 2020
Общество

Врио губернатора Камчатского края Солодов назначил нового главу правительства

Врио губернатора Камчатского края Солодов назначил нового главу правительства

Временно исполняющим обязанности председателя правительства Камчатского края назначен бывший главный федеральный инспектор по Сахалинской области Александр Кузнецов. Об этом заявил врио краевого губернатора Владимир Солодов.

Информацию об этом передает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы региональной администрации. Согласно распоряжению Солодова, экс-врио главы правительства Камчатского края Роман Василевский продолжит работу в правительственной структуре на посту куратора действий по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией. 

"Врио председателя правительства Камчатского края станет Александр Кузнецов. Он был представлен в ходе аппаратного совещания", — сказано в сообщении. 

Накануне Солодов заявил об отставке правительства Камчатского края. Кроме того, стало известно о ряде кадровых изменений внутри министерства, правительства и других ведомствах региона. 

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Автор: Ирина Большунова
#камчатский край #отставка правительства

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