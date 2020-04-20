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4:27   20 Апреля 2020
Общество

Москвичам по ошибке отправили сообщения об аннулировании пропусков

Москвичам по ошибке отправили сообщения об аннулировании пропусков

Жители Москвы с истекшим одноразовым пропуском получили уведомление об аннулировании, которое было создано по шаблону для рабочих пропусков. Департамент информационных технологий по столице назвал эти сообщения ошибочными.

Представители пресс-службы департамента уточнили, что подобные сообщения могли получить москвичи в минувшее воскресенье, передает РИА Новости. Система автоматически аннулирует такие пропуска, в связи с чем некоторые жители столицы могли получить ошибочные сообщения. Уведомление было создано по шаблону для рассылки сообщений о недействительности рабочих пропусков с неправильно указанным ИНН, пояснили в департаменте.

Гражданам пообещали прислать дополнительные сообщениями с извинениями. Жителям и гостям столицы напомнили, что проверить статус пропуска можно на сайте nedoma.mos.ru.

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Автор: Борис Нестеров
#москва #пропуск #самоизоляция

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