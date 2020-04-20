Гинеколог Серов оценил новость о проведении в США осмотров беременных в машине

Новость о проведении американскими врачами в автомобильных салонах медицинских осмотров беременных жительниц США шокировала акушера-гинеколога российского Министерства здравоохранения Владимира Серова.

Своим мнением по этому поводу специалист поделился в беседе с корреспондентом iReactor. По словам Серова, изначально он воспринял как шутку информацию о якобы эффективном нововведении в США. Гинеколог отметил, что профессионально оценить состояние беременной женщины, когда та находится в машине просто невозможно.

"Нужно хорошо посмотреть сердцебиение плода, оценить его положение, расспросить пациентку о ее самочувствии. Никакого беглого осмотра произвести невозможно", — цитирует издание слова Серова.

Собеседник агентства порекомендовал беременным жительницам США во время распространения коронавирусной инфекции связываться с лечащим врачом по телефону. В таком случае риск заражения сводится к нулю, а результат консультации по телефону аналогичен беглому осмотру.