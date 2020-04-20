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3:56   20 Апреля 2020
Общество

Гинеколог Серов оценил новость о проведении в США осмотров беременных в машине

Гинеколог Серов оценил новость о проведении в США осмотров беременных в машине

Новость о проведении американскими врачами в автомобильных салонах медицинских осмотров беременных жительниц США шокировала акушера-гинеколога российского Министерства здравоохранения Владимира Серова.

Своим мнением по этому поводу специалист поделился в беседе с корреспондентом iReactor. По словам Серова, изначально он воспринял как шутку информацию о якобы эффективном нововведении в США. Гинеколог отметил, что профессионально оценить состояние беременной женщины, когда та находится в машине просто невозможно. 

"Нужно хорошо посмотреть сердцебиение плода, оценить его положение, расспросить пациентку о ее самочувствии. Никакого беглого осмотра произвести невозможно", — цитирует издание слова  Серова. 

Собеседник агентства порекомендовал беременным жительницам США во время распространения коронавирусной инфекции связываться с лечащим врачом по телефону. В таком случае риск заражения сводится к нулю, а результат консультации по телефону аналогичен беглому осмотру. 

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Автор: Руслан Неглинный
#минздрав

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