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3:52   20 Апреля 2020
Экономика

Глава АСИ предложила кабмину РФ принять ряд мер для поддержки мигрантов

Глава АСИ предложила кабмину РФ принять ряд мер для поддержки мигрантов

Предложение о принятии комплекса мер поддержки трудоспособных мигрантов в условиях пандемии коронавируса было направлено в кабмин РФ главой Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светланой Чупшевой.

Документ объясняет, каким образом трудоспособные мигранты могут получать пособия по безработице. Информацией об этом поделилось ТАСС.

"На время оказания поддержки работникам организаций приравнять мигрантов к гражданам Российской Федерации для получения пособия по безработице и мер в области поддержки занятости",  — предлагает Чупшева в своем письме.

Аналогичная мера, как отметила глава АСИ, действует на время борьбы с распространением коронавируса в Португалии. В этой стране к гражданам приравняли 580 тыс. мигрантов.

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Автор: Кристина Мокроусова
#мигранты #пособие по безработице #коронавирус

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