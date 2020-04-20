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3:18   20 Апреля 2020
Общество

Достройщик второй нитки "Северного потока — 2" сменил курс на Египет

Достройщик второй нитки "Северного потока — 2" сменил курс на Египет

Судно "Академик Черский", задействованное в строительстве российского газопровода "Северный поток — 2", в очередной раз сменило курс. На этот раз корабль выдвинулся в сторону Египта, о чем говорят последние данные портала  Myshiptracking.

Судно отправилось из порта Лас-Пальмас на Канарских островах в сторону Порт-Саида в Египте. "Академик Черский" начал свой путь в феврале с порта в Находке. Сначала корабль поплыл в сторону Сингапура, после чего сменил направление на Шри-Ланку. После этого судно еще несколько раз меняло свой путь. В минувшую субботу, 18 апреля, корабль прибыл в Лас-Пальмас, несмотря на то, что 10 апреля его ждали в Конго.

"Академик Черский" с 2016 года эксплуатируется ООО "Газпром флот". В конце прошлого года Александр Новак допустил, что судно может быть использовано в качестве достройщика второй нитки "Северного потока — 2". В начале апреля к строительству присоединился нидерландский корабль Flintstone. Каменной засыпкой на сегодняшний день занимаются уже четыре судна из Нидерландов и один корабль из Кипра.

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Автор: Яна Либерман
#египет #газпром #северный поток 2 #Академик Черский

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