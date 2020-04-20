Глава ВТБ Костин заявил о возможных потерях банков из-за коронавируса

Российские банки могут лишиться 2,5 триллиона рублей, если ситуация с коронавирусом будет развиваться по худшему сценарию. Соответствующее заявление сделал глава ВТБ Андрей Костин.

Потери могут быть вызваны дефолтами по кредитам в самых пострадавших из-за пандемии отраслях, пишет РБК. Глава ВТБ уточнил, что развитие пессимистического сценария возможно при условии каскада неплатежей по кредитам. Он добавил, что речь идет о физических и юридических лицах.

Костин отметил, что уже пострадавшим отраслям банки России выдали три триллиона рублей и еще полтора триллиона были выделены на лизинговые компании в сфере повышенного риска. Однако, если предприятия не смогут вовремя внести выплаты по кредитам, то банки получат серьезный урон.