Ветеран украинской дивизии исполнил нацистское приветствие, обрадовавшись награждению

Василий Наконечный, ветеран украинской дивизии "СС Галичина", исполнил нацистское приветствие в ходе церемонии награждения в городе Калуш. Соответствующее видео было опубликовано в Сети.

Военному присвоили рыцарский крест дивизии. В свое время аналогичный орден был самым высоким по степени значимости в иерархии Третьего рейха. На обнародованных кадрах можно заметить, как ветеран обрадовался, услышав свое имя. Данный инцидент прокомментировал журналист Юрий Ткачев.

"Ветеран дивизии "СС Галичина" при вручении награды рефлекторно зиганул. Ну а че, руки-то помнят", — цитирует слова корреспондента Федеральное агентство новостей.

Нацистская пропаганда запрещена на Украине на законодательном уровне. Однако рост соответствующих идеологических настроений уже давно наблюдается не только среди обычных граждан страны, но и внутри правительственных структур.