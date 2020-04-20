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2:13   20 Апреля 2020
Общество

Ветеран украинской дивизии исполнил нацистское приветствие, обрадовавшись награждению

Ветеран украинской дивизии исполнил нацистское приветствие, обрадовавшись награждению

Василий Наконечный, ветеран украинской дивизии "СС Галичина", исполнил нацистское приветствие в ходе церемонии награждения в городе Калуш. Соответствующее видео было опубликовано в Сети.

Военному присвоили рыцарский крест дивизии. В свое время аналогичный орден был самым высоким по степени значимости в иерархии Третьего рейха. На обнародованных кадрах можно заметить, как ветеран обрадовался, услышав свое имя. Данный инцидент прокомментировал журналист Юрий Ткачев. 

"Ветеран дивизии "СС Галичина" при вручении награды рефлекторно зиганул. Ну а че, руки-то помнят", — цитирует слова корреспондента Федеральное агентство новостей

Нацистская пропаганда запрещена на Украине на законодательном уровне. Однако рост соответствующих идеологических настроений уже давно наблюдается не только среди обычных граждан страны, но и внутри правительственных структур. 

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Автор: Василий Пименов
#украина #пропаганда нацизма

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