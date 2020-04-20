ФРГ призвала Китай к "полной открытости" в вопросе о происхождении коронавируса

Китай должен предоставить данные о причинах появления нового коронавируса, вспышка которого началась с города Ухань. Об этом заявил министр экономического сотрудничества и развития Германии Герд Мюллер.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ранее говорил, что американская сторона не исключает того, что новый коронавирус якобы мог быть разработан в лаборатории, расположенной в Ухане. После этого Вашингтон заявил, что Китай ждут серьезные последствия, если будет доказана его причастность к появлению вируса. В Китае ответили, что с самого начала вели открытую и прозрачную политику в вопросе о происхождении инфекции.

Мюллер потребовал от Китая прокомментировать версию о лабораторном происхождении вируса. Немецкий министр добавил, что Пекин должен в кротчайшие сроки подключиться к международному обмену информацией по распространению болезни, передает РИА Новости.

Телеканал Fox News со ссылкой на источники ранее выдвигал теорию об искусственном происхождении коронавируса. Речь идет о "нулевом пациенте", который якобы был сотрудником лаборатории в Ухане.