Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Ветеран украинской дивизии исполнил нацистское приветствие, обрадовавшись награждению

Ветеран украинской дивизии исполнил нацистское приветствие, обрадовавшись награждению

 Экономист объяснил причину повышенного спроса россиян на наличные деньги

Экономист объяснил причину повышенного спроса россиян на наличные деньги
ФРГ призвала Китай к "полной открытости" в вопросе о происхождении коронавируса

ФРГ призвала Китай к "полной открытости" в вопросе о происхождении коронавируса

 ЛАГ потребовал от Турции перестать дестабилизировать ситуацию в Ливии своим вмешательством

ЛАГ потребовал от Турции перестать дестабилизировать ситуацию в Ливии своим вмешательством
Аналитики OilPrice раскритиковали идею Трампа остановить кризис сокращением добычи нефти

Аналитики OilPrice раскритиковали идею Трампа остановить кризис сокращением добычи нефти

 Повальное бегство боевиков из «Ат-Танфа» — серьезный сигнал для США

Повальное бегство боевиков из «Ат-Танфа» — серьезный сигнал для США
Ветеран украинской дивизии исполнил нацистское приветствие, обрадовавшись награждению

Ветеран украинской дивизии исполнил нацистское приветствие, обрадовавшись награждению

 Экономист объяснил причину повышенного спроса россиян на наличные деньги

Экономист объяснил причину повышенного спроса россиян на наличные деньги
ФРГ призвала Китай к "полной открытости" в вопросе о происхождении коронавируса

ФРГ призвала Китай к "полной открытости" в вопросе о происхождении коронавируса

 ЛАГ потребовал от Турции перестать дестабилизировать ситуацию в Ливии своим вмешательством

ЛАГ потребовал от Турции перестать дестабилизировать ситуацию в Ливии своим вмешательством
Аналитики OilPrice раскритиковали идею Трампа остановить кризис сокращением добычи нефти

Аналитики OilPrice раскритиковали идею Трампа остановить кризис сокращением добычи нефти

 Повальное бегство боевиков из «Ат-Танфа» — серьезный сигнал для США

Повальное бегство боевиков из «Ат-Танфа» — серьезный сигнал для США
0:55   20 Апреля 2020
Политика

ЛАГ потребовал от Турции перестать дестабилизировать ситуацию в Ливии своим вмешательством

ЛАГ потребовал от Турции перестать дестабилизировать ситуацию в Ливии своим вмешательством

Парламент Лиги арабских государств (ЛАГ) потребовал от Турции отказаться от военного вмешательства в дела Ливии. Парламент обсудил роль Анкары в дестабилизации внутриливийского конфликта на заседании.

Участники заседания напомнили, что необходимо соблюдать гуманитарное перемирие, которое было заключено для борьбы с распространением коронавируса. Представители ЛАГ заметили, что каждое государство должно уважать суверенитет Ливии и не отправлять оружие на территорию североафриканского государства, где действует оружейное эмбарго. Турция систематически игнорирует установленные запреты, передает Федеральное агентство новостей.

Анкара регулярно поставляет террористам нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС) Ливии вооружение. Организация Объединенных Наций требует прекратить поддерживать ПНС Ливии и наказывать тех, кто нарушает введенное эмбарго.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#турция #ливия #пнс

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...