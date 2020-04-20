ЛАГ потребовал от Турции перестать дестабилизировать ситуацию в Ливии своим вмешательством

Парламент Лиги арабских государств (ЛАГ) потребовал от Турции отказаться от военного вмешательства в дела Ливии. Парламент обсудил роль Анкары в дестабилизации внутриливийского конфликта на заседании.

Участники заседания напомнили, что необходимо соблюдать гуманитарное перемирие, которое было заключено для борьбы с распространением коронавируса. Представители ЛАГ заметили, что каждое государство должно уважать суверенитет Ливии и не отправлять оружие на территорию североафриканского государства, где действует оружейное эмбарго. Турция систематически игнорирует установленные запреты, передает Федеральное агентство новостей.

Анкара регулярно поставляет террористам нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС) Ливии вооружение. Организация Объединенных Наций требует прекратить поддерживать ПНС Ливии и наказывать тех, кто нарушает введенное эмбарго.