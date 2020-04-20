Экономист объяснил причину повышенного спроса россиян на наличные деньги

Российские банки с начала марта выдали примерно один триллион рублей наличными. Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов объяснил, с чем связан этот рост.

Повышенный спрос на наличные деньги заключается в "обывательской рациональности" граждан РФ, оказавшихся в условии самоизоляции из-за пандемии коронавируса, сообщил Василий Колташов. Он отметил, что в последние годы очень быстро в России шел рост на безналичный расчет, передает ФАН.

Человек во время пандемии, по мнению экономиста, рассуждает так, что из-за режима самоизоляции банки могут закрыться, а в магазинах перестанут принимать карты, поэтому россияне думают, что при себе нужно иметь наличные, чтобы расплатиться за продукты.

Это бытовая рациональность, заявил Колташов. Также он отметил, что паники нет и он не видит ничего страшного в том, что граждане сняли деньги в таком объеме. Более того, экономист считает, что властям эта ситуация даже на руку, это был своего рода тест для банков, который показал, что у них нет проблем с наличностью.