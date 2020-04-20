Жертвами COVID-19 в США стали 40 тысяч человек

Число погибших от коронавируса в США продолжает расти. Жертвами COVID-19 в Соединенных Штатах стали уже 40 тыс. человек, отметили в Университете Джонса Хопкинса.

Коронавирусом в США уже заразились 742 тыс. человек. Больше всего заболевших в Нью-Йорке. Здесь насчитывается примерно 250 тыс. инфицированных и около 17 тыс. погибших. Губернатор штата заявил, что количество госпитализированных с COVID-19 стало снижаться. Информацией об этом поделилось РИА Новости.

Сотрудники Университета Джона Хопкинса, ведущие собственный подсчет зараженных и погибших, отметили, что коронавирусом в мире заболели 2,37 миллиона человек. У Всемирной организации здравоохранения иная статистика. В ВОЗ указывают на 2,24 миллиона инфицированных.

В регионах России в связи с эпидемией COVID-19 действует режим самоизоляции.