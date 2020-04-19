Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Экономист объяснил причину повышенного спроса россиян на наличные деньги

Экономист объяснил причину повышенного спроса россиян на наличные деньги

 Жертвами COVID-19 в США стали 40 тысяч человек

Жертвами COVID-19 в США стали 40 тысяч человек
Турецкий бизнес-джет приземлился в ливийском аэропорту "Митига"

Турецкий бизнес-джет приземлился в ливийском аэропорту "Митига"

 Фитин: Турция намеривается с помощью боевиков СНА захватить Идлиб

Фитин: Турция намеривается с помощью боевиков СНА захватить Идлиб
Аналитики OilPrice раскритиковали идею Трампа остановить кризис сокращением добычи нефти

Аналитики OilPrice раскритиковали идею Трампа остановить кризис сокращением добычи нефти

 Повальное бегство боевиков из «Ат-Танфа» — серьезный сигнал для США

Повальное бегство боевиков из «Ат-Танфа» — серьезный сигнал для США
Экономист объяснил причину повышенного спроса россиян на наличные деньги

Экономист объяснил причину повышенного спроса россиян на наличные деньги

 Жертвами COVID-19 в США стали 40 тысяч человек

Жертвами COVID-19 в США стали 40 тысяч человек
Турецкий бизнес-джет приземлился в ливийском аэропорту "Митига"

Турецкий бизнес-джет приземлился в ливийском аэропорту "Митига"

 Фитин: Турция намеривается с помощью боевиков СНА захватить Идлиб

Фитин: Турция намеривается с помощью боевиков СНА захватить Идлиб
Аналитики OilPrice раскритиковали идею Трампа остановить кризис сокращением добычи нефти

Аналитики OilPrice раскритиковали идею Трампа остановить кризис сокращением добычи нефти

 Повальное бегство боевиков из «Ат-Танфа» — серьезный сигнал для США

Повальное бегство боевиков из «Ат-Танфа» — серьезный сигнал для США
23:29   19 Апреля 2020
Общество

Стало известно о смерти 28 пациентов с COVID-19 в московских больницах

Стало известно о смерти 28 пациентов с COVID-19 в московских больницах

Московские медики сообщили о смерти еще 28 пациентов с подтвержденным коронавирусом за сутки, передает оперативный штаб.

Всем погибшим были диагностированы пневмония и коронавирусная инфекция по результатам проведенных тестов, сообщает РИА Новости. Кроме того, большинство страдали сопутствующими и хроническими заболеваниями.

Отмечается, что самому младшему из пациентов было 44 года, старшему — 98 лет. Число погибших с COVID-19 в столице составило 204 человека.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#москва #смерть #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...