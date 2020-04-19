Стало известно о смерти 28 пациентов с COVID-19 в московских больницах

Московские медики сообщили о смерти еще 28 пациентов с подтвержденным коронавирусом за сутки, передает оперативный штаб.

Всем погибшим были диагностированы пневмония и коронавирусная инфекция по результатам проведенных тестов, сообщает РИА Новости. Кроме того, большинство страдали сопутствующими и хроническими заболеваниями.

Отмечается, что самому младшему из пациентов было 44 года, старшему — 98 лет. Число погибших с COVID-19 в столице составило 204 человека.