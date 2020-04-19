Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Президент Чехии объявил о решении принять участие в праздновании 75-летия Победы в Москве

Президент Чехии объявил о решении принять участие в праздновании 75-летия Победы в Москве

 Сирийские специалисты сообщили о росте количества зараженных COVID-19

Сирийские специалисты сообщили о росте количества зараженных COVID-19
Турецкий бизнес-джет приземлился в ливийском аэропорту "Митига"

Турецкий бизнес-джет приземлился в ливийском аэропорту "Митига"

 Фитин: Турция намеривается с помощью боевиков СНА захватить Идлиб

Фитин: Турция намеривается с помощью боевиков СНА захватить Идлиб
Аналитики OilPrice раскритиковали идею Трампа остановить кризис сокращением добычи нефти

Аналитики OilPrice раскритиковали идею Трампа остановить кризис сокращением добычи нефти

 Повальное бегство боевиков из «Ат-Танфа» — серьезный сигнал для США

Повальное бегство боевиков из «Ат-Танфа» — серьезный сигнал для США
Президент Чехии объявил о решении принять участие в праздновании 75-летия Победы в Москве

Президент Чехии объявил о решении принять участие в праздновании 75-летия Победы в Москве

 Сирийские специалисты сообщили о росте количества зараженных COVID-19

Сирийские специалисты сообщили о росте количества зараженных COVID-19
Турецкий бизнес-джет приземлился в ливийском аэропорту "Митига"

Турецкий бизнес-джет приземлился в ливийском аэропорту "Митига"

 Фитин: Турция намеривается с помощью боевиков СНА захватить Идлиб

Фитин: Турция намеривается с помощью боевиков СНА захватить Идлиб
Аналитики OilPrice раскритиковали идею Трампа остановить кризис сокращением добычи нефти

Аналитики OilPrice раскритиковали идею Трампа остановить кризис сокращением добычи нефти

 Повальное бегство боевиков из «Ат-Танфа» — серьезный сигнал для США

Повальное бегство боевиков из «Ат-Танфа» — серьезный сигнал для США
22:54   19 Апреля 2020
Политика

Турецкий бизнес-джет приземлился в ливийском аэропорту "Митига"

Турецкий бизнес-джет приземлился в ливийском аэропорту "Митига"

Версия о медоборудовании на борту турецкого самолета, приземлившегося в "Митиге" вызывает сомнения у общественности. Об этом сообщают СМИ.

Очередной самолет из Турции совершил посадку на территории аэропорта "Митига", используемого террористами Правительства национального согласия (ПНС) Ливии и турецкими войсками в качестве военной базы. В свете этого, заявления о том, что на борту самолета находится медицинское оборудование для борьбы с COVID-19, не вызывает доверия, передает ФАН.

Турецкий самолет Cessna 560XL является небольшим воздушным судном, которое явно не способно вместить заявленное ПНС Ливии количество медоборудования. Вероятно, самолет доставил высокопоставленных офицеров ВС Турции, прибывших для консультирования боевиков ПНС Ливии. Террористы, несмотря на заявления о медицинском оборудовании, не предоставили никаких доказательств своих слов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кристина Мокроусова
#турция #ливия #пнс #митига

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...