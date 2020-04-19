Турецкий бизнес-джет приземлился в ливийском аэропорту "Митига"

Версия о медоборудовании на борту турецкого самолета, приземлившегося в "Митиге" вызывает сомнения у общественности. Об этом сообщают СМИ.

Очередной самолет из Турции совершил посадку на территории аэропорта "Митига", используемого террористами Правительства национального согласия (ПНС) Ливии и турецкими войсками в качестве военной базы. В свете этого, заявления о том, что на борту самолета находится медицинское оборудование для борьбы с COVID-19, не вызывает доверия, передает ФАН.

Турецкий самолет Cessna 560XL является небольшим воздушным судном, которое явно не способно вместить заявленное ПНС Ливии количество медоборудования. Вероятно, самолет доставил высокопоставленных офицеров ВС Турции, прибывших для консультирования боевиков ПНС Ливии. Террористы, несмотря на заявления о медицинском оборудовании, не предоставили никаких доказательств своих слов.