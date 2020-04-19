Фитин: Турция намеривается с помощью боевиков СНА захватить Идлиб

Турция пытается обеспечить полный контроль над сирийским Идлибом. Такое заявление сделал эксперт Российского института стратегических исследований Владимир Фитин.

Недавно в городе Бинниш прошла встреча Амара Хузейфа – представителя национальной разведывательной организации Турции с влиятельными полевыми командирами "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ) Абу Бакр Басанкуль, Абу Мустава Бинниш и Акрамом Аль Джараком.

Также, на встрече присутствовал председатель радикальной террористической группировки "Джебхад аль-Ватания лил-Тахрир" Шейх Абду Раззак Аль Магди. На этом совещании турецкая сторона предложила представителям террористических группировок создать в Идлибе совместный координационный центр, сообщает Федеральное агентство новостей.

Террористы, согласно замыслу Турции, малыми партиями будут переходить в многочисленные отряды "Сирийской национальной армии" (СНА). Турция предпринимает новую попытку подмять под себя ХШТ, заявил эксперт по геополитике Владимир Фитин.