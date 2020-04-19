Президент Чехии объявил о решении принять участие в праздновании 75-летия Победы в Москве

Президент Чехии Милош Земан подтвердил, что намерен принять участие в праздновании 75-летия Дня Победы в Москве.

Земан получил приглашение посетить торжественные мероприятия в честь юбилея Победы в Великой Отечественной войне от президента России Владимира Путина еще в 2019 году. В декабре 2019 года глава Чехии сообщил, что думает об отказе от посещения праздника.

Недавно российский лидер объявил о переносе празднования Дня Победы из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. О своем решении Путин сообщил на совещании с членами Совета безопасности, передает РИА Новости.