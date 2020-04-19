Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Президент Чехии объявил о решении принять участие в праздновании 75-летия Победы в Москве

Президент Чехии объявил о решении принять участие в праздновании 75-летия Победы в Москве

 Сирийские специалисты сообщили о росте количества зараженных COVID-19

Сирийские специалисты сообщили о росте количества зараженных COVID-19
Турецкий бизнес-джет приземлился в ливийском аэропорту "Митига"

Турецкий бизнес-джет приземлился в ливийском аэропорту "Митига"

 Фитин: Турция намеривается с помощью боевиков СНА захватить Идлиб

Фитин: Турция намеривается с помощью боевиков СНА захватить Идлиб
Аналитики OilPrice раскритиковали идею Трампа остановить кризис сокращением добычи нефти

Аналитики OilPrice раскритиковали идею Трампа остановить кризис сокращением добычи нефти

 Повальное бегство боевиков из «Ат-Танфа» — серьезный сигнал для США

Повальное бегство боевиков из «Ат-Танфа» — серьезный сигнал для США
Президент Чехии объявил о решении принять участие в праздновании 75-летия Победы в Москве

Президент Чехии объявил о решении принять участие в праздновании 75-летия Победы в Москве

 Сирийские специалисты сообщили о росте количества зараженных COVID-19

Сирийские специалисты сообщили о росте количества зараженных COVID-19
Турецкий бизнес-джет приземлился в ливийском аэропорту "Митига"

Турецкий бизнес-джет приземлился в ливийском аэропорту "Митига"

 Фитин: Турция намеривается с помощью боевиков СНА захватить Идлиб

Фитин: Турция намеривается с помощью боевиков СНА захватить Идлиб
Аналитики OilPrice раскритиковали идею Трампа остановить кризис сокращением добычи нефти

Аналитики OilPrice раскритиковали идею Трампа остановить кризис сокращением добычи нефти

 Повальное бегство боевиков из «Ат-Танфа» — серьезный сигнал для США

Повальное бегство боевиков из «Ат-Танфа» — серьезный сигнал для США
21:50   19 Апреля 2020
Общество

Президент Чехии объявил о решении принять участие в праздновании 75-летия Победы в Москве

Президент Чехии объявил о решении принять участие в праздновании 75-летия Победы в Москве

Президент Чехии Милош Земан подтвердил, что намерен принять участие в праздновании 75-летия Дня Победы в Москве.

Земан получил приглашение посетить торжественные мероприятия в честь юбилея Победы в Великой Отечественной войне от президента России Владимира Путина еще в 2019 году. В декабре 2019 года глава Чехии сообщил, что думает об отказе от посещения праздника.

Недавно российский лидер объявил о переносе празднования Дня Победы из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. О своем решении Путин сообщил на совещании с членами Совета безопасности, передает РИА Новости.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ирина Большунова
#россия #чехия #земан #день победы

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...