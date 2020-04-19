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Вьетнам пытается выиграть борьбу у Китая за территории в Восточном море

Вьетнам пытается выиграть борьбу у Китая за территории в Восточном море

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21:06   19 Апреля 2020
Политика

Вьетнам пытается выиграть борьбу у Китая за территории в Восточном море

Вьетнам пытается выиграть борьбу у Китая за территории в Восточном море

Вьетнам протестует в отношении заявления Китая якобы о формировании островных уездов на спорных территориях в Восточном море, заявила директор департамента информации и печати МИД СРВ Ле Тхи Тху Ханг.

Речь идет о Парасельских островах и архипелаге Спратли. Вьетнам в этом вопросе настроен очень серьезно, так как считает действия Китая незаконными, пишет ТАСС.

"Битва" за эти территории между Пекином и Ханоем продолжается уже много лет. Такая борьба обуславливается тем фактом, что на островах находятся существенные нефтяные запасы и минеральные ресурсы.

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Автор: Ирина Большунова
#китай #вьетнам

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