Вьетнам пытается выиграть борьбу у Китая за территории в Восточном море

Вьетнам протестует в отношении заявления Китая якобы о формировании островных уездов на спорных территориях в Восточном море, заявила директор департамента информации и печати МИД СРВ Ле Тхи Тху Ханг.

Речь идет о Парасельских островах и архипелаге Спратли. Вьетнам в этом вопросе настроен очень серьезно, так как считает действия Китая незаконными, пишет ТАСС.

"Битва" за эти территории между Пекином и Ханоем продолжается уже много лет. Такая борьба обуславливается тем фактом, что на островах находятся существенные нефтяные запасы и минеральные ресурсы.